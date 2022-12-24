RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Арктический шторм оставил без электричества миллионы американцев

Фото: арктический шторм обрушился на США на Рождество (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Арктический шторм, охвативший большую часть Соединенных Штатов на этой неделе и нарушивший повседневную жизнь и поездки в отпуск для миллионов американцев, должен привести к самому холодному сочельнику за всю историю наблюдений в нескольких городах от Пенсильвании до Флориды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Арктический холод в сочетании с "циклонной бомбой" в виде сильного снега и ветров, пронесшихся в пятницу из района Великих озер в долины Верхней Миссисипи и Огайо, нанесли ущерб энергосистемам, дорогам и коммерческому авиасообщению

Из-за того, что энергетические системы по всей стране были перегружены из-за растущего спроса на тепло и повреждений линий электропередач, в пятницу, 23 декабря, 1,5 млн домов и предприятий в США остались без электричества.

Экстремальная зимняя погода стала причиной как минимум пяти смертей.

Температура упала до 13 градусов мороза по Цельсию в Питтсбурге, крупнейшем городе западной Пенсильвании, превзойдя предыдущий самый холодный максимум в канун Рождества.

Шквал температурных рекордов во время Рождества предсказывали, поскольку сильные морозы в США, усугубленные опасными холодными ветрами, продолжали охватывать большую часть восточных двух третей страны в праздничные выходные.

По данным метеорологической службы (NWS), от канадской до мексиканской границы и от побережья до побережья около 240 млн человек были предупреждены о зимней погоде.

NWS заявило, что его карта существующих или надвигающихся метеорологических опасностей "отображает одно из самых обширных предупреждений и рекомендаций о зимней погоде за всю историю".

Сбои перевернули распорядок дня и планы на отпуск для миллионов американцев в один из самых загруженных периодов путешествий в году.

По оценкам Американской автомобильной ассоциации, 112,7 млн человек планировали проехать более 80 км от дома в период с пятницы по 2 января. Но штормовая погода, приближавшаяся к выходным, вероятно, заставила многих из них остаться дома.

По данным службы отслеживания рейсов FlightAware, в пятницу в США было отменено более 5700 рейсов, а снежная буря практически парализовала дорожное движение в некоторых регионах.

Город Буффало и окружающий его округ на берегу озера Эри в западной части Нью-Йорка ввели запрет на вождение, и все три пограничных моста в районе Буффало были закрыты для въезда из Канады из-за погодных условий.

Суровая погода побудила власти по всей стране открыть центры обогрева в библиотеках и полицейских участках, одновременно расширяя временные приюты для бездомных.

Сильный холод, усиленный сильным ветром, распространился через Юг до границы США и Мексики, в Эль-Пасо, штат Техас, коэффициент охлаждения ветром снизился значений от минус 18 до минус 13 по Цельсию. Воздействие таких условий может вызвать обморожение в течение нескольких минут.

Напомним, цены на нефть выросли на этой неделе, поскольку на США обрушился зимний ураган.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки