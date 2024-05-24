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В Аризоне первые украинские пилоты завершили обучение на F-16

Иллюстративное фото: украинские пилоты завершили обучение на F-16 в США (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Первая группа украинских пилотов уже завершила обучение на самолетах F-16 на военной базе в Аризоне в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщила представитель Национальной гвардии Аризоны Эрин Ханниган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По ее словам, завершение учебы станет решающим шагом на пути к тому, чтобы современные истребители американского производства появились в украинском небе.

Пилоты проходили подготовку на 162-й военно-воздушной базе Национальной гвардии в Тусоне. Ханниган не стала рассказывать, сколько из них закончили обучение или точную дату выпуска "из соображений их безопасности".

Также известно, что сейчас пилоты направляются в Европу для прохождения дополнительной подготовки.

Передача F-16.

Напомним, еще в 2023 году союзники Украины создали авиационную коалицию. В ее рамках Украина получит истребители F-16 от Нидерландов, Дании и других партнёров.

Для этого было организовано обучение украинских пилотов на F-16. Впоследствии в США заявили, что первые F-16 прибудут в Украину уже с обученными пилотами и техническим персоналом.

Также на днях стало известно, что в Украину начали возвращаться первые специалисты по обслуживанию истребителей F-16.

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