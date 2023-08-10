"Арис" – "Динамо": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч "Арис" – "Динамо" состоится 10 августа в Греции. Поединок примет стадион "Клеантис Викелидис". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:15.

Где смотреть матч "Арис" – "Динамо"

Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. Дебютный матч "бело-синих" в еврокубках в этом году покажут на телеканале 2+2. Также трансляция будет доступна на YouTube-канале Football Hub. До и после встречи в эфире будут аналитические студии, а посмотреть матч можно будет непосредственно в этой новости.

Прогноз букмекеров на матч "Арис" – "Динамо"

Специалисты конторы Favbet выбрали фаворитом команду Мирчи Луческу. На победу киевлян принимают ставки с коэффициентом 2,27. Тем временем вероятность победы греческих македонцев оценили баллом 3,55. Кэф на ничью выставили похожий – 3,50.

Преданные поклонники "Динамо" изучают вариант со ставкой на победу своих любимцев с комфортным преимуществом (2:0) с перспективным коэффициентом 9,10. Вера хотя бы один гол от Андрея Ярмоленко может увеличить выигрыш в 3 раза.

Ориентировочные составы на матч "Арис" – "Динамо"

"Арис": Хулиан – М'Баката, Фабиано, Одубаджо, Феррари – Джурасек, Дарида – Менендес, Рупп, Палма – Морон

"Динамо": Бущан – Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат

Победитель противостояния выйдет в плей-офф квалификации Лиги конференций. Там соперником станет либо бакинский "Нефтчи", либо стамбульский "Бешикташ". Неудачник же двухматчевого поединка покинет европейские турниры нынешнего сезона.