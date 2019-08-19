Архів США оприлюднив звіт розвідки про катастрофу на Чорнобильській АЕС

Перший засекречений звіт американської розвідки про аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році опублікував Національний архів безпеки США. Про це передає РБК-Україна, посилаючись на документ.

Документ датований 2 травня 1986 року і був направлений на ім'я державного секретаря США. На той час цю посаду обіймав Джордж Шульц. У звіті вказується можлива кількість постраждалих при вибуху на реакторі четвертого енергоблоку.

Звіт складав співробітник розвідки Мортон Абрамовіц. Він зазначив, що у всіх наукових спільнотах називають "нісенітницею" офіційні дані радянської влади про загибель в результаті катастрофи всього двох осіб.

За підрахунками розвідника, під час денної зміни на реакторі РБМК-1000 повинні знаходитися близько 100 осіб. Вночі на реакторі повинні працювати близько 25-30 співробітників.

"Так як третій і четвертий енергоблоки розташовані недалеко один від одного, поблизу четвертого могло перебувати до 200 чоловік вдень і до 70 - вночі", - йдеться в звіті.

Абрамовіц зазначив, що поруч з реактором на момент вибуху знаходилися не менше сотні осіб. Судячи з фотографій руйнувань, всі, хто був поблизу четвертого енергоблоку, загинули або отримали смертельну дозу радіації. Таким чином, число загиблих в аварії в офіційних документах було приуменьшено в 50 разів, реальна цифра - не менше 100 осіб.

Нагадаємо, в середині липня 2019 на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС почав роботу завод з переробки рідких радіоактивних відходів.

За офіційними даними повідомлялось, що 26 квітня 1986 року в момент вибуху загинув один співробітник станції, другий помер у перші години після події.