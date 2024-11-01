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В Саудовской Аравии нашли город бронзового века: что известно

Саудовская Аравия, Пятница 01 ноября 2024 16:35
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В Саудовской Аравии нашли город бронзового века: что известно Фото: обнаружено поселение бронзового века на территории Саудовской Аравии (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Археологи обнаружили на территории Саудовской Аравии небольшое городское поселение, принадлежащее к бронзовому веку. Ученые считают, что эта находка свидетельствует о постепенной урбанизации в регионе Аравии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование команды ученых из Французского национального центра исследований, опубликованное в журнале PLOS ONE.

Они подробно описали город Аль-Натах бронзового века в провинции Медина, где городская жизнь развивалась на этапе "низкой урбанизации" в период примерно с 2400 по 1500 годы до н. э.

Аль-Натах занимал площадь около 1,5 гектара и включал укрепленный центральный район и жилой квартал, окруженный защитными стенами. Внутри обнаружены могильные группы, по оценкам, город насчитывал около 500 жителей.

В Саудовской Аравии нашли город бронзового века: что известно

Фото: виртуальная реконструкция Аль-Натах (journals.plos.org)

Археологи указывают, что Аль-Натах отражал развитие уникальной структуры ранней городской жизни в Аравии.

Исследование подчеркивает, что северная Аравия была усеяна укрепленными городами в раннем и среднем бронзовом веке.

"Это первый небольшой город бронзового века на северо-западе Аравии, окруженный сетью укреплений, что ставит новые вопросы о развитии локальной урбанистической культуры" - отметили авторы исследования.

Эта находка демонстрирует, что местное население находилось на переходном этапе между мобильным скотоводством и более сложными городскими поселениями.

Археологи предполагают, что будущие раскопки в регионе смогут пролить свет на этапы и сроки развития урбанизации и изменений в социальной структуре.

Напомним, что Украина вернула 14 ценных исторических артефактов, которые были украдены россиянами с временно оккупированных территорий.

Кроме того, в церкви Святого Феликса XIX века висела картина, оказавшаяся давно утраченной шедевром эпохи Боттичелли.

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археологические раскопки
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