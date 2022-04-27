Аргумент на користь відмови від співпраці з РФ. Зеленський про зупинку поставок газу в Польщу

"Росія розпочала нову серію енергетичного шантажу європейців. Рішенням обірвати постачання газу в Польщу та Болгарію - черговий аргумент на користь того, що ніхто у Європі не може сподіватися на збереження будь-якої нормальної економічної співпраці з Росією. РФ розглядає як зброю не тільки газ, а й будь-яку торгівлю. Просто очікує моменту, коли тим чи іншим торгівельним напрямком можна буде скористатися, наприклад для шантажу європейців або щоб посилити військову машину, яка розглядає Європу як мішень. Тому, чим швидше в Європі визнають, що не можна залежати від Росії, тим скоріше можна буде гарантувати стабільність європейських ринків" - сказав Володимир Зеленський.