В Аргентині загорівся готель, є загиблі та постраждалі

Пожежа сталася в 30-поверховому готелі в Буенос-Айресі

В столице Аргентины Буэнос-Айресе произошел пожар в 30-этажном отеле в центре, в результате которого пострадали более 50 человек, двое пострадавших умерли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TN.

Пожар произошел на пятом этаже отеля и люди, находившиеся в помещениях выше пятого этажа, не смогли самостоятельно покинуть здание, их эвакуировали пожарные.

Отмечается, что в результате пожара пострадал по меньшей мере 51 человек, в том числе восемь детей, все были госпитализированы.

Еще 60 человек получили первую медицинскую помощь на месте происшествия, но от госпитализации отказались.

Позднее в больнице от отравления угарным газом умерла одна из пострадавших, позже стало известно о смерти еще одной женщины.

Четыре человека находятся в критическом состоянии из-за полученных ожогов.

Напомним, число жертв взрыва и последовавшего пожара на трубопроводе в штате Идальго в Мексике возросло до 120 человек: 68 человек погибли при взрыве, 52 скончались в больницах, лечение в стационарах продолжают получать еще 27 человек.