В Аргентині проходять масштабні протести

Організаторами маршів виступили соціальні рухи Аргентини
У столиці Аргентини Буенос-Айресі сьогодні, 13 лютого, проходить багатотисячний марш-протест проти підвищення тарифів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nacion.
В результаті протестів, центр міста виявився паралізований.
Протестувальники збиралися в різних частинах столиці, а потім рушили в центр, де провели мітинг. Основною вимогою протестуючих є підвищення зарплатні на тлі зростання тарифів.
Раніше РБК-Україна писало, що в Німеччині сотні працівників сталеливарної промисловості на північно-заході країни в страйкували вимогою підвищення зарплат на заклик профспілки IG Metall.
Також повідомлялося, що в Бельгії співробітники аеропортів страйкували вимогою підвищити оплату праці. У результаті були скасовані майже всі рейси.