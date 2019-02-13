В Аргентині проходять масштабні протести

Фото: протести в Аргентині (lanacion.com.ar)

Організаторами маршів виступили соціальні рухи Аргентини

У столиці Аргентини Буенос-Айресі сьогодні, 13 лютого, проходить багатотисячний марш-протест проти підвищення тарифів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nacion.

В результаті протестів, центр міста виявився паралізований.

Протестувальники збиралися в різних частинах столиці, а потім рушили в центр, де провели мітинг. Основною вимогою протестуючих є підвищення зарплатні на тлі зростання тарифів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Німеччині сотні працівників сталеливарної промисловості на північно-заході країни в страйкували вимогою підвищення зарплат на заклик профспілки IG Metall.

Також повідомлялося, що в Бельгії співробітники аеропортів страйкували вимогою підвищити оплату праці. У результаті були скасовані майже всі рейси.