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Аргентина взяла трех чемпионов мира на Олимпиаду: команда встретится со сборной Украины

Буэнос-Айрес, Среда 03 июля 2024 11:37
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Аргентина взяла трех чемпионов мира на Олимпиаду: команда встретится со сборной Украины Фото: "Альбиселесте" с Кубком мира (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Олимпийская сборная Аргентины определилась с перечнем исполнителей на Олимпийские игры-2024. Вместо Лионеля Месси в заявку попали другие победители Мундиаля в Катаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X сборной.

Наставник "альбиселесте" Хавьер Маскерано возьмет 18 футболистов на летние Игры. Лишь шесть футболистов представляют европейские чемпионаты.

Главными звездами команды будут чемпионы мира. Тренерский штаб решил пригласить в сборную вратаря Херонимо Рульи, защитника Николаса Отаменди и нападающего Хулиана Альвареса. Все они попали в заявку вне возрастного ценза в 23 года.

В резервный список Маскерано попали четверо футболистов. На чемоданах будут сидеть голкипер Фабрисио Якович, защитник Аарон Кирос, а также хавбеки Федерико Редондо и Хуан Нардони. Не отпустили на Олимпиаду вратаря Эмильяно Мартинеса, защитника Валентина Барко, полузащитника Алана Варелу и вингера Алехандро Гарначо.

Финальная заявка олимпийской сборной Аргентины на Олимпийские игры-2024:

Вратари: Брей, Рульи

Защитники: Ди Чезаре, Отаменди, Амионе, Солер, Гарсия, Лухан

Полузащитники: Фернандес, Медина, Зезон, Эссе

Нападающие: Альварес, Джул. Симеоне, Бельтран, Гонду, Эчеверри, Альмада

Аргентина взяла трех чемпионов мира на Олимпиаду: команда встретится со сборной Украины

Аргентина попала в группу B турнира. Там соперниками "альбиселесте" станут сборные Ирака, Марокко и Украины. Первый матч аргентинцы сыграют 24 июля против марокканцев. В плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.

К слову, ранее олимпийская сборная Украины выиграла Тулонский турнир в премьерное выступление.

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Олимпиада 2024 Сборная Аргентины
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