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Аргентина вышла из соглашения с Британией о Фолклендcких островах

Фото: Аргентина вышла из соглашения с Британией о Фолклендcких островах (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Аргентина уведомили Великобританию о денонсации соглашения Форадори-Данкан, который касается вопросов ведения административно-хозяйственной деятельности в районе Фолклендских островов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро.

Аргентина сообщила о решении прекратить действие "Пакта Форадори-Данкан", заключенного в 2016 году.

"Я сделал это на встрече с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в ходе встречи министров иностранных дел стран Группы двадцати в Нью-Дели", - сообщил Кафьеро.

Речь идет о пакте 2016 года, подписанного между замглавой внешнеполитического ведомства Аргентины Карлосом Форадори и замминистром иностранных дел Великобритании Аланом Данканом. Соглашение предусматривает создание механизма диалога между Аргентиной и Великобританией и улучшения экономической ситуации на Фолклендских островах.

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли в ответ заявил в Twitter, что острова принадлежат Великобритании.

"Фолклендские острова являются британскими. Жители островов имеют право решать свое будущее - они решили остаться заморской территорией Великобритании", - заявил Клеверли.

Великобритания присоединила Фолклендские острова в 1833 году. Они почти 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между странами разгорелась война. Южноамериканская республика потерпела поражение, потеряв за два с половиной месяца боевых действий 649 военнослужащих. Потери британской стороны составили 255 человек.

В 2013 году на островах прошел референдум, большинство жителей высказались за сохранение острова под британской короной. Аргентина не признала результаты референдума, она называет острова Мальвинскими.

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