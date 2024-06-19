Аргентина пообещала оказать Украине гуманитарную и логистическую поддержку
Правительство Аргентины исключило возможность отправки вооружения в Украину, но будет помогать стране в гуманитарной и логистической сфере.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Аргентины Мануэль Адорни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Todo Noticias.
Он уточнил, что Аргентина не будет вмешиваться в конфликт ни в коем виде. Президент Аргентины Хавьер Милей выражал поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что вызвало резкую реакцию Кремля.
Адорни добавил, что Россия выразила разочарование по поддержке Украины, а не враждебность. Поэтому страна решила не оказывать никакой военной поддержки.
При этом представитель Милея отметил, что Украине будет предложена гуманитарная и логистическая поддержка.
Позиция Аргентины вызвала гнев России
Издание уточнило, что Россия выражала "глубокое разочарование и обеспокоенность" последними действиями Милея и предостерегла возможное отправление военной помощи Украине.
Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявлял, что такие действия будут расценены как враждебные против России.
Также дипломат осудил присоединение Аргентины к Контактной группе по обороне Украины. Заявления российского посла совпали с участием Милея в саммите мира по вопросу войны в Украине.
Аргентина могла передать Украине оружие
Стоит отметить, что Милей стал президентом относительно недавно и резко осудил Россию за войну против Украины. Издание Financial Times сообщало, что Аргентина передала Украине купленные у России вертолеты.
Недавно Infobae сообщало, что Аргентина активно обсуждает с Францией передачу Украине самолетов-штурмовиков Super Etendard.
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