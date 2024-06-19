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Аргентина пообещала оказать Украине гуманитарную и логистическую поддержку

Аргентина, Среда 19 июня 2024 21:45
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Аргентина пообещала оказать Украине гуманитарную и логистическую поддержку Фото: Владимир Зеленский и Хавьер Милей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Аргентины исключило возможность отправки вооружения в Украину, но будет помогать стране в гуманитарной и логистической сфере.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Аргентины Мануэль Адорни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Todo Noticias.

Он уточнил, что Аргентина не будет вмешиваться в конфликт ни в коем виде. Президент Аргентины Хавьер Милей выражал поддержку украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что вызвало резкую реакцию Кремля.

Адорни добавил, что Россия выразила разочарование по поддержке Украины, а не враждебность. Поэтому страна решила не оказывать никакой военной поддержки.

При этом представитель Милея отметил, что Украине будет предложена гуманитарная и логистическая поддержка.

Позиция Аргентины вызвала гнев России

Издание уточнило, что Россия выражала "глубокое разочарование и обеспокоенность" последними действиями Милея и предостерегла возможное отправление военной помощи Украине.

Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявлял, что такие действия будут расценены как враждебные против России.

Также дипломат осудил присоединение Аргентины к Контактной группе по обороне Украины. Заявления российского посла совпали с участием Милея в саммите мира по вопросу войны в Украине.

Аргентина могла передать Украине оружие

Стоит отметить, что Милей стал президентом относительно недавно и резко осудил Россию за войну против Украины. Издание Financial Times сообщало, что Аргентина передала Украине купленные у России вертолеты.

Недавно Infobae сообщало, что Аргентина активно обсуждает с Францией передачу Украине самолетов-штурмовиков Super Etendard.

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