RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Аргентина передаст Украине вертолеты Ми-171Е, - СМИ

Фото: Аргентина передаст Украине вертолеты Ми-171Е (casarosada.gob.ar)
Автор: Константин Широкун

Аргентина намерена в ближайшее время передать Украине два многоцелевых вертолета Ми-171Е, которые страна ранее приобрела в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pucara.

Вертолеты были приобретены Аргентиной в РФ для транспортных миссий и поисково-спасательных операций в Антарктике. При покупке также был подписан предварительный договор на приобретение еще трех вертолетов, но он так и не был реализован.

В Аргентине решили отказаться от эксплуатации вертолетов Ми-171Е из-за того, что они не смогли пройти очередную регламентную проверку – сначала из-за проблем со стороны России, а позже из-за введенных против с РФ санкций.

После того Соединенные Штаты предложили Аргентине передать эти вертолеты Украине, но прошлое правительство выступало против такого шага. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы стоимость вертолетов была вычтена в виде скидки из первых платежей за покупку Аргентиной самолетов F-16 у США.

Отмечается, что вертолеты оснащены дополнительными топливными баками и погрузочным краном для операций в Антарктиде и полетов на большие расстояния. Машины также оборудованы метеорологическим радаром и аварийными поплавками.

Что известно о Ми-171Е

Многоцелевой вертолет Ми-171Е является модернизированной модификацией вертолета Ми-8. Он получил модернизированную силовую установку и несущий винт из углеродных материалов. Композитный несущий винт позволил несколько повысить летные характеристики вертолета, благодаря композиционным материалам винт получился легче традиционного.

Сообщается, что Ми-171Е способен нести до пяти тонн в грузовой кабине или чуть больше пяти тонн на внешней подвеске. Дальность полета машины составляет 850 километров.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АргентинаПомощь УкраинеВоенная помощь