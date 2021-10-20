Аргентина скасувала обмеження на прибуття туристів в країну

На цей час в країну можуть в'їжджати аргентинці, іноземні резиденти або туристи, які проживають в сусідніх країнах і пройшли вакцинацію від COVID-19.

З 1 листопада починається відкриття в'їзду в Аргентину для вакцинованих з інших країн світу. Вони не мають здавати тест на антиген після прибуття, але зберігається необхідність здачі ПЛР-тесту на коронавірус на території країни.

Громадяни Аргентини, які не пройшли вакцинацію повністю, після в'їзду мають здати тест на антиген, а потім ПЛР-тест, щоб припинити обов'язкову семиденну ізоляцію.

За даними влади, до теперішнього моменту повний курс вакцинації пройшли близько 25 млн з 45,8 млн жителів республіки.