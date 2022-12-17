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Арестович о вчерашней атаке Киева: кое-что новое было в этих ударах

Фото: советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В ходе массированной ракетной атаки на Киев 16 декабря было замечено кое-что новое в действиях россиян. Они использовали меньшее количество крылатых ракет воздушного базирования и взяли акцент на "Калибры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Офиса президента Алексея Арестовича в интервью Радио НВ.

"Несколько новое было в этих ударах. Первое новое - это то, что использовали меньшее в два раза количество крылатых ракет воздушного базирования - 38 против обычных 70 залпов. Большой акцент был на "Калибре", который с морских носителей запускается - 22 штуки" , – говорит Арестович.

Он обратил внимание, что были удары и ракетами средней дальности, которыми россияне пытались бить по командным пунктам ПВО и войскам радиотехнической разведки, а они как раз и видят пуски, взлет российских самолетов.

"О чем это может свидетельствовать? Это свидетельствует о том, что ракеты воздушного базирования все же понемногу заканчиваются. С другой стороны, это свидетельствует о том, что "Калибры" они все же производят. И, как говорило Главное управление разведки, до 40 штук в квартал они могут сделать новых. Они накапливают, а затем стреляют", - подчеркнул Арестович.

Вместе с тем, что касается воздушного базирования, советник ОП заметил уменьшение возможностей российских сил.

"Почему они бьют? Бьют они потому, что верят в две вещи. Вся история России доказывает для них, что, если сосредоточиться на какой-то цели и бить туда 300 лет подряд в одну точку, то обычно срабатывает. Другое дело - когда эта тактика срабатывает, вознаграждение превосходит все потери", - добавил Арестович.

Напомним, что 16 декабря Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения. Враг выпустил по городу 40 ракет, но 37 украинских сил уничтожили.

Добавим, что из-за последствий ракетных ударов в Киеве ввели экстренные отключения света, а вчера остановили движение метро.

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