Арестович про удари РФ: навіть, якщо випустять всі ракети, це не зупинить залізницю

"Треба розуміти, що спроби зупинити залізницю - це не реально зробити. Навіть, якщо вони всі ракети, які у них є, відразу запустять, то вони не зупинять нашу залізницю. Це не той засіб, який може зруйнувати залізницю. За це можна навіть не хвилюватися", - заявив він.