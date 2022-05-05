RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Арестович про удари РФ: навіть, якщо випустять всі ракети, це не зупинить залізницю

Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович прокоментував масовані обстріли окупаційними військами залізниці. За його словами, Росія таким чином намагається зупинити рух потягів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арестовича під час телемарафону.

"Треба розуміти, що спроби зупинити залізницю - це не реально зробити. Навіть, якщо вони всі ракети, які у них є, відразу запустять, то вони не зупинять нашу залізницю. Це не той засіб, який може зруйнувати залізницю. За це можна навіть не хвилюватися", - заявив він.

Раніше ми повідомляли, що останніми днями окупанти почали масово обстрілювати залізничну інфраструктуру в Україні.

Зокрема, увечері 4 травня Росія завдала ракетного удару по Дніпру. Це викликало затримки у русі потягів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВійна Росії проти України