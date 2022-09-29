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Арестович рассказал, куда Кремль бросил первых мобилизованных россиян

Фото: Советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васкив

Кремль уже отправил первых мобилизованных россиян на войну против Украины. Пока их немного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

"Их напихали в первые подразделения в районе Сватового (Луганская область - ред.), в Харьковской области, где нужно срочно затыкать дыру. Основная масса подгребет недель через две", - сказал чиновник.

Арестович убежден в том, что мобилизованные россияне не будут проходить какие-либо учения.

"Большая часть пойдет на доставку. Их же свозят со всей России. Ну, кому-нибудь, может, дадут стрельнуть несколько раз, бросить гранату. И это вряд ли. 200 тысяч гранат нужно потратить на обучающий бросок? Богатенько. И все, и вперед с песней в бой", - отметил советник ОП.

Он предположил, что количество мобилизованных, которых РФ бросит на войну в первой волне, составит 80-90 тысяч и напомнил, что в полномасштабном вторжении 24 февраля участвовало около 320 тысяч человек.

"Сейчас их меньше 150 (тысяч - ред.). Они даже группировки вторжения не восстановят. Они с тех пор стали гораздо слабее, а нас стало больше, мы стали более обученными, мы стали злее, с победами и с западным вооружением. Ну, что нам эти 90 тысяч? Масло для штыка. Они вообще ничего не умеют", - добавил Арестович.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте полностью ясна. По его словам, если российские солдаты хотят жить, то им лучше бежать с поля боя.

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Алексей АрестовичВойна России против Украины