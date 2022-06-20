Арестович про звільнення Херсона: місто вже видно в приціли та біноклі

"Наші війська, атакуючи правобережний плацдарм, єдиний, який залишився на правому березі, зробили протягом 50 км систему районів оборони, перейшовши Інгулець. І утримують його благополучно", - зазначив він.

За його словами, російським військам протягом двох тижнів не вдається вибити ЗСУ з цих позицій.

"А це дуже серйозна підстава для звільнення Херсона в майбутньому. Херсон вже видно в приціли та біноклі, тобто вже проступають будинки, все чітко, 15 кілометрів. Це не означає, що це буде вже завтра, тому що війна так влаштована, що 15 км можна йти рік. Але тим не менше це близько", - підкреслив Арестович.

Він додав, що Херсон можна буде повернути, коли українські сили отримають далекобійну артилерію і HIMARS.