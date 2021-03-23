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Арестович пояснив причину нерозголошення змісту документів ТКГ

Новость на русском → Україна, Вівторок 23 березня 2021 03:03
Арестович пояснив причину нерозголошення змісту документів ТКГ Фото: Олексій Арестович (Фото: facebook.com/assistantschool)
Автор: Даша Харченко

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, чому Україна не розкриває зміст проєктів щодо мінського переговорного процесу. Нас начебто просили Франція, Німеччина та ОБСЄ.

Про це Арестович сказав в ефірі" Радіо Донбас.Реалії".

Він назвав цю інформацію конфіденційною, на яку може чинитись інформаційний тиск.

" Документ оголошується тоді, коли він підписаний як домовленість. Підходи є різні, наприклад, я вважаю, що частину ходу переговорів можна було б і показати: це було б корисно, суспільство би переконалось, як ми себе поводимо і як – росіяни. Але це позиція Франції, Німеччини та ОБСЄ: вони просять не розкривати зміст, а ми відповідальний партнер – і не розкриваємо, раз вони просять", - сказав Арестович.

За його словами, поправки України до цього плану внесені ще два тижні тому.

Арестович не знає зміст цих пропозицій, але зазначає, що в них "йдеться про реалізацію все тих же нормандських і мінських домовленостей".

Він також стверджує, що "зради" в цих документах немає.

Читайте в матеріалі РБК-Україна, що відбувається в переговорах по Донбасу та з обміном полоненими. Так, останні півроку мирні переговори по Донбасу просуваються вкрай складно. Ряд важливих рішень планомірно блокують представники Росії та її підручні з так званих "ЛНР" і "ДНР". Найбільш показовий момент – обмін полоненими, про який в Тристоронній контактній групі не можуть домовитися з літа. Але кілька осіб у приватному порядку бойовики вирішили передати Віктору Медведчуку

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