Арестович пояснив причину нерозголошення змісту документів ТКГ

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович розповів, чому Україна не розкриває зміст проєктів щодо мінського переговорного процесу. Нас начебто просили Франція, Німеччина та ОБСЄ.

Він назвав цю інформацію конфіденційною, на яку може чинитись інформаційний тиск.

" Документ оголошується тоді, коли він підписаний як домовленість. Підходи є різні, наприклад, я вважаю, що частину ходу переговорів можна було б і показати: це було б корисно, суспільство би переконалось, як ми себе поводимо і як – росіяни. Але це позиція Франції, Німеччини та ОБСЄ: вони просять не розкривати зміст, а ми відповідальний партнер – і не розкриваємо, раз вони просять", - сказав Арестович.

За його словами, поправки України до цього плану внесені ще два тижні тому.

Арестович не знає зміст цих пропозицій, але зазначає, що в них "йдеться про реалізацію все тих же нормандських і мінських домовленостей".

Він також стверджує, що "зради" в цих документах немає.

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