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Заарештований російський Boeing продали за стартовою ціною


Україна продала заарештований літак майже за 18 млн гривень

Украина продала на аукционе арестованный Boeing российской компании "Трансаэро" по стартовой цене. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции.

Сообщается, что самолет продан на платформе "СЕТАМ" за 17 996 665 гривен. Отметим, таковой была стартовая цена Boeing 737/524, который ранее принадлежал "Трансаэро".

Самолет арестовали за долги российской компании перед Международным аэропортом "Киев" имени Игоря Сикорского за обслуживание самолетов и стоянку. В "СЕТАМ" отметили, что самолет полностью пригоден к полетам после технического осмотра. Boeing продали на третьих торгах после уценки.

Напомним, в мае Украина выставляла его на аукцион по стартовой цене более 35 млн гривен.

Данный самолет находится в киевском аэропорту с сентября 2015 года. Компания, которая его эксплуатировала, попала под санкции, которые предусматривают блокирование активов и запрет на  выполнение экономических и финансовых обязательств, а также "ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины". В октябре того же года Росавиация признала продолжение деятельности "Трансаэро" невозможным.

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