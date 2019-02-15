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Заарештований російський Boeing продали за стартовою ціною

Новини » Суспільство    15.02.2019 - 11:47
Заарештований російський Boeing продали за стартовою ціною
Фото: проданий Boeing (setam.net.ua)

Україна продала заарештований літак майже за 18 млн гривень

Україна продала на аукціоні заарештований Boeing російської компанії "Трансаеро" за стартовою ціною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції.

Повідомляється, що літак продано на платформі "СЕТАМ" за 17 996 665 гривень. Зазначимо, такою була стартова ціна Boeing 737/524, який раніше належав "Трансаеро".

Літак заарештували за борги російської компанії перед Міжнародним аеропортом "Київ" імені Ігоря Сікорського за обслуговування літаків і стоянку. У "СЕТАМ" зазначили, що літак повністю придатний до польотів після технічного огляду. Boeing продали на третіх торгах після уцінки.

Нагадаємо, в травні Україна виставляла його на аукціон за стартовою ціною понад 35 млн гривень.

Цей літак перебуває в київському аеропорту з вересня 2015 року. Компанія, яка експлуатувала його, потрапила під санкції, які передбачають блокування активів і заборону на виконання економічних і фінансових зобов'язань, а також "обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень через територію України". У жовтні того ж року Росавіація визнала продовження діяльності "Трансаеро" неможливим.

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