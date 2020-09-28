Заарештований член координаційної ради в Білорусі припинив голодування

Заарештований член президії координаційної ради опозиції в Білорусі Максим Знак припинив голодування. Він вже поступово відновлює прийом їжі.

Про це повідомив його адвокат Дмитро Лаєвський, передає TUT.BY.

За його словами, на вихідних Знак почав підготовку до виходу з голодування.

"Сьогодні в СІЗО прийнято медичну передачу з підтримуючими засобами. Зараз Максим поступово відновлює прийом їжі. Подробиці він розповість сам, коли буде звільнений. Ми сподіваємося, що це відбудеться скоро", - додав адвокат.

Також повідомляється, що за тиждень голодування Знак схуд на 6 кілограмів. Крім того, в окремих аналізах у нього виявили розбіжність з нормою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Знак став фігурантом справи про захоплення влади у Білорусі. Його затримали 9 вересня, він перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

У зв'язку із звинуваченнями в закликах до нанесення шкоди національній безпеці Білорусі, Знак оголошував голодування. За словами його адвоката, опозиціонер просто не бачив інших способів боротьби, а звинувачення називає переслідуванням за вільне вираження позиції.