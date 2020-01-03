Арештовано підлітка, який влаштував смертельне ДТП під Києвом

Фото з місця аварії (kv.npu.gov.ua)

Призначений арешт без права внесення застави

Суд взяв під варту неповнолітнього хлопця, який улаштував дорожньо-транспортну пригоду (ДТП) під Києвом, унаслідок якої загинула 16-річна дівчина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру міста Києва.

Як повідомлялось раніше, у Бориспільському районі 1 січня близько 6 години ранку 17-річний хлопець сів за кермо батьківського автомобіля, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. В результаті ДТП одна з пасажирок отримала тілесні ушкодження, інша - загинула.

За даним фактом слідчими Бориспільського відділу поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Неповнолітньому водієві оголошено про підозру та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Під час проведення досудового розслідування поліцейські встановлять, яким чином тіло загиблої дівчини опинилось поодаль від місця аварії.

Також буде встановлено, чи мали змогу інші учасники ДТП надати дівчинці допомогу, щоб вона залишилась живою. Це стало підставою для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Крім того повідомляється, що упродовж двох діб допитано понад 25 осіб, які володіють інформацією про обставини ДТП та дії учасників після його вчинення.

Раніше повідомлялося, що в поліцію надійшло повідомлення, що в селі Горобіївка пішла з дому і не повернулася 16-річна дівчина. Тіло дівчинки, яку розшукували, в подальшому знайшли в сотні метрів від місця аварії з характерними для ДТП тілесними ушкодженнями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному в ніч на 30 грудня сталося зіткнення автомобіля Renault Rapidі з мікроавтобусом Volkswagen Crafter, а потім - із Mercedes Vito, що рухався за ним. В результаті ДТП загинула 10-річна дитина.