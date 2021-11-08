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Арешт і застава. Суд залишив під вартою бойовика "ЛНР" Косяка з російським паспортом

Автор: Олег Черниш, Анастасія Рокитна

Луганський апеляційний суд залишив у силі рішення про арешт бойовика "ЛНР" Андрія Косяка, що має російський паспорт. Водночас, він може вийти під заставу 181,6 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду і адвоката затриманого Кирила Шурхно.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області заарештував Косяка із заставою 15 жовтня. Термін утримання - до 13 грудня. Апеляційний суд 27 жовтня відхилив скаргу бойовика на рішення суду першої інстанції.

"Підозрюваний не оскаржує фактичні обставини, зазначені в підозрі, і дуже шкодує про скоєне", - сказано в тексті судового рішення.

Захисник Шурхно зазначив РБК-Україна, що станом на 8 листопада його клієнт залишається під вартою, заставу 181 600 гривень не внесено. Незважаючи на російський паспорт, у кримінальному провадженні Косяк проходить як український громадянин.

"Справа знаходиться на стадії слідства. У кримінальному процес він проходить як громадянин України", - зазначив юрист.

У той же час адвокат підкреслив, що не володіє інформацією, чи вдалося зустрітися з Косяком російському консулу, про що раніше просив МЗС РФ.

13 жовтня українські військові затримали бойовика "ЛНР" Косяка біля селища Золоте на лінії розмежування. У нього вилучили паспорт РФ, пістолет і військовий квиток.

Нагадаємо, Росія відмовилася обговорювати ситуацію із затриманим бойовиком "ЛНР".

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