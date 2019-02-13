Арешт майна Захарченка: у суді розповіли про схему бізнесмена Кушнарьова

Фото: Захарченко і Кушнарьов (колаж РБК-Україна)

Раніше суд скасував арешт цього майна, оскільки бенефіціаром компанії себе назвав бізнесмен Кушнарьов

Печерський райсуд Києва повторно наклав арешт на майно екс-глави МВС Віталія Захарченка, оскільки у новій ухвалі слідчий Генеральної прокуратури обґрунтував наявність тісних зв’язків між бізнесменом Ігорем Кушнарьовим і Захарченком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Судовий репортер".

Так, мова йде про арешт 20 земельних ділянок, три будинки, квартиру і два машиномісця у Києві, Київській та Донецькій областях.

Підкреслюється, що 30 січня 2019 року суд скасував арешт цього майна, оскільки бенефіціаром компанії себе назвав бізнесмен Кушнарьов. Але в новій ухвалі слідчий ГПУ обґрунтував наявність тісних зв’язків між Кушнарьовим і екс-главою МВС. Так, з 2012 року Кушнарьов був радником екс-міністра.

За версією слідства, знайомство відбулося, коли Захарченко очолював Державну податкову адміністрацію у 2010-2011 рр. У ГПУ наголошують, що Кушнарьов нібито займався протиправною діяльністю, пов’язаною із мінімізацією доходів підприємств України, наданням послуг, спрямованих на ухилення від сплати податків та багатомільйонною конвертацією у ряді банківських установ коштів у готівку (зокрема, у банках ПАТ "ТК "Кредит", ПАТ "Південний", ПАТ "Актабанк" тощо).

Слідство вважає, що Кушнарьов і Захарченко начебто домовились далі діяти спільно, вступивши у попередню змову, а вигоду, отриману від незаконних схем, розподіляти між собою.

Слідчий підкреслює, що потреба у легалізації грошей і майна була не тільки у Захарченка, а й у Кушнарьова, оскільки була висока ймовірність призначення його на керівні посади в органи держвлади.

"Для цього було створено ряд фіктивних підприємств, зокрема, ТОВ "Рекламна агенція "Жорсонк", ТОВ "Рекламна агенція "Саварж", ТОВ "Будівельна фірма "Укрбуд", ТОВ "Збутснабспецсервіс", ТОВ "Віпторг" і інші, які повинні були штучно відобразити виплату Захарченку, Кушнарьову і членам їх родин багатомільйонні доходи", - сказано у повідомленні.

Підкреслюється, що у подальшому для реєстрації нерухомості екс-глави МВС було створено нідерландську компанію Stichting Administratiekantoor LVV та сейшельську NYGELT BROS HOLDING LTD. А функції щодо юридичного супроводу і оформлення беніфіціарним власником цих компаній на себе взяла довірена особа Захарченка - Кушнарьов.

При цьому посольство Нідерландів в Україні повідомляє, що виявлено 3 суб’єкти, які підпадають під санкції Європейського союзу щодо обмежувальних заходів стосовно певних осіб, суб’єктів та органів, у зв’язку з ситуацією в Україні, у тому числі і компанія Stichting Administratiekantoor LVV.

Нагадаємо, раніше в ГПУ повідомили, що Печерський районний суд Києва повторно наклав арешт на майно підозрюваного у злочинах проти Майдану екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Як писало РБК-Україна раніше, 30 січня арешт, накладений на майно нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" в рамках провадження про незаконне збагачення і відмивання грошей Захарченком, був скасований.

Згодом генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що на майно Захарченка буде повторно накладено арешт.