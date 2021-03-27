Оренда житла у Києві. Як карантин позначився на цінах у столиці

Двокімнатні квартири за цей же період в середньому подорожчали з 310 доларів до 318 доларів, а трикімнатні - з 438 доларів до 456 доларів на місяць.

У гривні зростання цін виявилося дещо більшим, оскільки за рік (березень до березня) курс української валюти до долара "просів" приблизно на 13% - з 24,5 гривень/долар до нинішніх 27,7 гривень/долар. Але, в будь-якому разі, за оцінками ріелторів, зараз спостерігається нетипова ситуація як для весни, коли оренда житла у Києві традиційно дорожчала.

Ринок завмер: скільки коштує житло в Києві

Останні кілька років вартість оренди в Києві зростала в середньому на 10-15% на рік. Попит збільшувався і власники житла нерідко здавали квартири в оренду всього за кілька днів. Щороку в столиці на навчання приїжджали студенти, деякі з них знімали житло. Орендою квартир також цікавилися люди, які приїхали до Києва на заробітки з інших регіонів країни.

Проте епідемія коронавірусу змінила підхід до навчання і роботи, все більше змушуючи установи освіти та бізнес переходити на дистанційні та онлайн формати. Так, опитані РБК-Україна ріелтори підтверджують, що восени минулого року до Києва не приїхала така кількість студентів, як зазвичай. Через карантин також стали їхати трудові мігранти. Через що традиційного пожвавлення ринку цієї весни не сталося.

Ринок оренди зараз живе переважно за рахунок тих, хто хоче поліпшити умови життя. Наприклад, орендарі квартири в будинку 70-х років на Оболоні, за яку вони платили 10 тисяч гривень на місяць без урахування комунальних послуг, під час карантину змогли переїхати в будинок початку 90-х років недалеко від парку "Наталка" на тій же Оболоні за 9,5 тисяч гривень в місяць. Деякі власники житла, щоб утримати орендарів, погоджуються надавати знижки на час карантину.

До того ж пропозиція на цьому тлі зростає. Керуючий партнер консалтингової компанії SV Development Сергій Степенко оцінює її в 50 тисяч квартир у столиці, тоді як ще два роки тому під здачу пропонувалася близько 30 тисяч квартир. І це ще одна з причин, чому власники житла не поспішають піднімати ціни.

Якщо житло не здається в оренду за два тижні, часто власники готові поступитися в ціні. Зараз оренда однокімнатної квартири в с.Софіївська Борщагівка обходиться в 6-7 тисяч гривень, у спальних районах Києва (Борщагівка, Відрадний, Лісовий, Троєщина) зняти житло можна за 8-8,5 тисяч гривень на місяць, а на Оболоні, Лук'янівці - за 9-10 тисяч гривень на місяць.

Квартиру в новому будинку можна зняти за 11-16 тисяч гривень на місяць в залежності від місця розташування будинку. Такі ціни вказані в оголошеннях на профільних сайтах щодо здачі квартир в оренду, які вивчило РБК-Україна.

Як здають квартири в оренду

Квартири в оренду здаються переважно через ріелторів, комісія яких становить 30-50% від розміру місячної плати. Почасти це пов'язано з тим, що знайти контакти власника не так і просто. Посередники передруковують всі оголошення і вказують свої контактні номери телефонів. Уникнути цього можна, якщо регулярно переглядати профільні сайти і зареєструватися в профільних групах в соціальних мережах.

Ринок оренди знаходиться в "тіні" - офіційно платять податки не більше 5% власників квартир, кажуть ріелтори. За законом, орендодавець житла має заплатити прибутковий податок (18%) і 1,5% військового збору. Тобто при здачі квартири за 10 тисяч гривень на місяць, сплатити в казну потрібно майже 2 тисячі гривень.

Держава, по суті, ніяк не карає тих, хто не заплатив податки. І, за великим рахунком, навіть не намагається ідентифікувати неплатників.

"Податкова служба працює з фактами, а не з розповідями сусідів або колишніх орендарів. Потрібні факти, що гроші передавалися", - говорить податковий консультант Київського центру підтримки і розвитку бізнесу Олександра Томашевська.

Частіше за все розрахунки за оренду квартири проводяться готівкою - орендарі навіть відмовляються надавати свій картковий рахунок, пояснюють експерти.

Як правило, свої взаємини сторони регулюють договором, який не треба завіряти, якщо він підписується на строк до трьох років.

"Угода визнається судом, тому притягнути до відповідальності орендаря, який пошкодив меблі або розбив техніку, цілком реально", - говорить керуючий партнер юридичної компанії "Кравець та партнери" Ростислав Кравець.

З іншого боку, договір складають далеко не у всіх випадках, а частіше - власники квартир у новобудовах, які переймаються щодо збереження нового ремонту та побутової техніки.