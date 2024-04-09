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Aregy U инициирует обжалование действий судей, выносивших решение по санаторию "Червона калина"

Фото: Aregy U инициирует обжалование действий судей, выносивших решение по санаторию "Червона калина" (flickr)
Автор: Артем Горовенко

Адвокаты Aregy U инициируют обжалование действий судей Хозяйственного суда Ровенской области (Пашкевич И.А.) и Северо-западного апелляционного хозяйственного суда (Бучинской Г.Б., Филипповой Т.Л., Василишиной А.Р.), вынесших решение по делу по предприятию "Санаторий "Червона калина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз группы компаний.

В настоящее время адвокаты готовят жалобы по дисциплинарным проступкам судей в Высший совет правосудия.

Как сообщалось, 7 ноября 2023 года Хозяйственный суд Ровенской области принял решение о передаче доли инвестора ОП "Санаторий "Червона калина" – компании "Ареджи Ю" – в размере 87,6% Светлане Сывий, владеющей всего 3,2% арендного предприятия.

Доля в "Красной калине" достались 84-летней женщине от ее сына, экс-директора арендного предприятия Ярослава Сывого, которого в 2021 году нашли убитым в Киевской области при странных обстоятельствах.

Судебное разбирательство по передаче прав на санаторий миноритарному акционеру, по информации СМИ, инициировала группа рейдеров во главе с экс-главой области, а ныне председателем Фонда государственного имущества Украины Виталием Ковалем и депутатом Ровенского областного Совета Владимиром Рашовским.

Как утверждают в компании, цель рейдеров – захват предприятия и строительство на его месте развлекательного комплекса с коттеджами для местной элиты.

С этой целью компании, приближенные к Рашовскому, приобрели земельные участки рядом с санаторием, а также заручились поддержкой местных правоохранителей.

Против компании также завели уголовные производства по блокированию работы санатория.

"Вместо того чтобы бороться с врагом и коллаборантами СБУ в Ровенской области помогает рейдерам и борется с медиками", - обращают внимание в Aregy U.

Как утверждают адвокаты Aregy U, рейдеры с первых дней всячески давят на суды по месту регистрации санатория, заставляя судей принимать нужные для них решения.

Напомним, Aregy U неоднократно обращалась по поводу рейдерских атак с заявлениями в правоохранительные органы: полицию, Офис генеральной прокуратуры, БЭБ и ДБР.

1 марта 2024 года компания приостановила деятельность оздоровительного учреждения и обратилась с открытым заявлением к народным депутатам и президенту с просьбой оказать помощь в противодействии рейдерскому захвату предприятия. С открытым заявлением к президенту обратился также коллектив ОП.

5 апреля Aregy Group заявила о выходе из всех проектов в Украину и приняла решение передать контрольный пакет акций прямым наследникам основателя и главного врача "Червоной калины", покойного Николая Сывого.

В тот же день коллектив предприятия заявил о рейдерском захвате санатория при поддержке опергруппы полиции.

Как утверждает адвокат "Червоной калины", захват санатория и назначение так называемого нового директора Сергея Павловского есть
совершенно незаконным.

В свою очередь сотрудники санатория сообщили, что после попытки захвата заведения, в их адрес поступают угрозы от неизвестных лиц.

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