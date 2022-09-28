Арбитраж состоится вне зависимости от участия "Газпрома". В Украине отреагировали на заявление о санкциях

По его словам, арбитраж состоится вне зависимости от участия в нем "Газпрома".

"Введение Швецией и Швейцарией санкций из-за российской агрессии против Украины, очевидно, никоим образом не влияет ни на содержание и применение соответствующего законодательства, ни на беспристрастное проведение арбитража независимыми арбитрами, назначенными обеими сторонами спора", - рассказал он.

К тому же, как говорит Витренко, согласно действующему соглашению, "Газпром" признал право "Нафтогаза" обращаться в арбитраж в случае возникновения споров. Когда "Нафтогаз" реализует это право, это является обычной реализацией договорного права, а не "недружественным актом".

"Угроза "Газпрома" о наложении российских санкций против законного использования "Нафтогазом" этого права в очередной раз доказывает тесную связь между "Газпромом" и российским государством и ставит под угрозу весь международный механизм мирного разрешения споров, участником которого Россия является в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года", - добавил он.

К тому же, Витренко привел доказательства того, что в своем заявлении "Газпром" искажает информацию и манипулирует ею. А именно: