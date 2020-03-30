Арахамія заявив про підготовку двох позачергових засідань Ради

Верховна рада України проведе два позачергові засідання. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, крім сьогоднішнього буде ще одне позачергове засідання парламенту.

"Тому що армія не може харчуватися. Там була затримка з реформою армійського харчування. Це не зайшло в цей пакет, який вночі зайшов в Кабмін. Оскільки вже сформовано порядок денний, ми зробимо ще (позачергове засідання, - ред.). Технічно це буде ще одна сесія з одного питання, але ми будемо це робити", - зазначив Арахамія.

Він також додав, що друге позачергове засідання може відбутися сьогодні або в найближчі дні. Дата залежатиме від домовленостей між фракціями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін пропонує Верховній раді створити у складі державного бюджету Фонд боротьби з коронавірусом в розмірі понад 97 млрд гривень.

Крім того, у Верховній раді з'явився текст всього законопроекту Кабміну про зміни до державного бюджету на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавірусу.