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Арахамія про можливість відставки Разумкова: як сценарій - реально, але фракція не обговорювала

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія допустив можливість відставки спікера Верховної ради Дмитра Разумкова. Однак, за його словами, цей сценарій у фракції не обговорювався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арахамії в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

"Це реально (відставка Разумкова - ред.) як сценарій, але станом на зараз такий сценарій не обговорювався у нас у фракції. Це реально з точки зору інструментарію, але ми будемо шукати спільні позиції. Якщо у нас буде розуму на двох достатньо, то ми цей процес нормально владнаємо", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що не збирається залишати посаду спікера Верховної Ради і з них це питання не обговорювали.

У новому випуску політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 17 вересня головна тема ефіру - "Закон про олігархів". Експерти і гості студії, серед яких Олексій Данілов, Денис Малюська, Людмила Денісова, а також Томаш Фіала, Давид Арахамія, Марина Ставнійчук та інші, обговорюють, хто отримає вигоду від закону і кого саме запишуть в олігархи. А також те, якої реакції чекати від Венеційської комісії.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 17 вересня

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв розповів, для чого Росія проводить масштабні військові навчання на території Білорусі та до чого готуватися Україні.


Також українці у студії розповіли, чи відчувають зараз загрозу повномасштабної війни з Росією.


У той же час нардеп Євген Шевченко у прямому ефірі переконував українців подружитися з Лукашенком.


Крім того, дивіться великий сюжет про спогади родичів загиблих пасажирів збитого росіянами над Донбасом літака "Малайзійських авіаліній".


І послухайте роздуми Савіка Шустера про сучасних диктаторів і нові виклики перед Україною.

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