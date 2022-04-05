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Арахамія прирівняв обстріл цистерни з азотом в Рубіжному до застосування хімічної зброї

Фото: Давид Арахамія, глава фракції СН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російські загарбники обстріляли цистерну з азотною кислотою у Рубіжному. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прирівняв це до застосування біологічної й хімічної зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Арахамії.

"За своїми наслідками цей інцидент аналогічний до застосування хімічної чи біологічної зброї. Це зайвий раз підтверджує справжні наміри ворожої сторони, які полягають у тому, щоб знищувати не лише війська та інфраструктуру, а населення нашої країни, яке не хоче жити в "русском мире", - пише Арахамія.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські військові обстріляли цистерну з азотною кислотою в Рубіжному. Жителів закликають не виходити з укриттів, а також закрити двері і вікна.

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