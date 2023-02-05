Арахамия объяснил ротацию в Минобороны: война диктует кадровую политику

"Война диктует кадровую политику. Время и обстоятельства требуют усиления и перегруппировки. Это происходит сейчас и будет происходить в будущем", - заявил он.

Нардеп подчеркнул, что сейчас нужно, чтобы кадровые силовики возглавляли силовые ведомства.

"Логика та же самая. Силовые ведомства на этом этапе должны возглавить не политики, а кадровые силовики. Враг готовится наступать. Мы готовимся защищаться и возвращать свое", - добавил он.

Арахамия подтвердил, что Алексея Резникова переведут в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.

"Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по "Рамштайн" и необходимость "поднять" Министерство, которое должно делать больше", - добавил нардеп.

В то же время генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, Игорь Клименко - Министерство внутренних дел, а Василий Малюк - СБУ.

Напомним, согласно источникам РБК-Украина, 6 февраля Верховная рада проголосует за отставку Резникова и назначение Буданова.

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