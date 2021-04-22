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Арахамія: підтримка України з боку США важлива для багатьох країн Європи

Новость на русском → Київ, Четвер 22 квітня 2021 14:59
Арахамія: підтримка України з боку США важлива для багатьох країн Європи Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Двопартійна підтримка України з боку Сполучених Штатів має критично важливе значення не лише для нашої країни, а й для багатьох європейських країн з демократичними цінностями.

Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в колонці для CNN.

"Будьте певні, російська агресія загрожує не лише Україні, але також іншим демократичним країнам нашого регіону. Постійна підтримка з боку США - військова, економічна, гуманітарна - була критично важлива для нашої здатності тримати оборону. Якби не двопартійна підтримка Сполучених Штатів, ми і наші сусіди перебували б зараз у набагато гіршій ситуації", - зазначив він.

Арахамія також схвально оцінив реакцію міжнародної спільноти на стягування Росією військ до кордонів України.

"Якщо такі дії Росії були перевіркою - наші союзники в США і Європі не злякалися. Останні консультації Джо Байдена з Володимиром Зеленським та між іншими відповідальними за безпеку посадовцями так само як і єдиний фронт українських партнерів в Європі, надіслали чіткий месидж Кремлю", - вважає народний депутат.

Нагадаємо раніше РБК-Україна писало що Давид Арахамія провів низку онлайн-зустрічей із членами конгресу США.

Співрозмовники обговорили політичну та військову співпрацю України та США, зокрема розширення військової підтримки, залучення фінансової та технічної допомоги для реформування українського війська.

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