Арахамія назвав умову повернення нардепа Іванісова у фракцію "Слуга народу"

Народного депутата Романа Іванісова зможуть забрати назад у фракцію, якщо він доведе, що не причетний до злочину. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Арахамія зазначив, що Іванісов сам виходить з фракції.

"Ми вирішили з ним, що він сам виходить з фракції. Якщо він спростує і вся країна зрозуміє, що це був фейк, то ми його заберемо назад. Якщо ні - то хай іде", - заявив Арахамія.

За його словами, у статуті фракції буде змінено положення про виключення депутатів.

"Регламентом дійсно не передбачено. (тимчасове зупинення членства у фракції, - ред.). Але є ще не затверджені положення про фракцію, яке ми наступного тижня хотіли б затверджувати. Це фактично буде виключення, а потім включення за заявою. Так виявилось, коли ми виключали Полякова та пані Скороход, ми дали нашим юристам завдання розробити таке положення", - заявив Арахамія.

Арахамія додав, що секретаріат фракції направить запити до Міністерства внутрішніх справ та Генпрокуроратури з вимогою перевірити журнали про судимість Іванісова.

"Ми від секретаріату фракції направляємо офіційні запити в ГПУ, в МВС, в СБУ з проханням перевірити і надати нам всебічну повну інформацію з цього приводу. Це 1996 рік", -заявив він.

За його словами, фракція вимагає перевірити журнали правоохоронних органів з питання судимості.

"Якщо це не підтвердиться це буде дуже образливо (для Іванісова - ред.). Якщо це не фейк - тоді всі ми кажемо, пан Іванісов, зі "Слугою народа" не буде.. В нас імперативного мандату нажаль немає. Всі сканадали, повязані, нажаль, з мажоритарниками", - додав він.

Додамо, підприємець Роман Іванісов був обраний депутатом Верховної ради як кандидат-мажоритарник від партії "Слуга народу". Він переміг в окрузі № 153 Рівненської області. Входить до складу комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що Роман Іванісов дійсно відбував термін за зґвалтування неповнолітньої.

У той же час в Генпрокуратурі повідомили, що інформація про погашеної судимості за звинуваченням у зґвалтуванні у нардепа від фракції "Слуга народу" Романа Іванісова є непідтвердженою.