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Арахамія назвав умову для підписання мирного договору з Росією

Фото: Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Глава української делегації в переговорному процесі, народний депутат Давид Арахамія заявив, що до укладення миру Росія повинна вивести війська із захоплених після 23 лютого українських територій. Це є однією з головних умов для підписання мирного договору.

Про це політик повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, поки російська армія залишається на територіях, які зайняли вже після 23 лютого, ніяких договорів, а тим більше референдумів бути не може.

Нагадаємо, вчора в Стамбулі відбулися переговори між Україною і Росією. Детальніше про результати можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до УкраїниДавид Арахамія