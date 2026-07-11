Apple обвинила OpenAI в краже секретных разработок для ИИ-гаджета

Apple подала иск в Окружной суд Северной Калифорнии, обвинив OpenAI в незаконном присвоении коммерческих тайн и нарушении условий договора.

По версии Apple компания использовала конфиденциальные разработки для создания нового устройства на базе искусственного интеллекта, который еще не представили публике.

В центре дела оказались бывшие сотрудники Apple Чан Лю и Тан Тан, после перехода к OpenAI работавшие над аппаратным направлением компании. Apple утверждает, что перед увольнением они получили доступ к большому объему внутренних материалов, в частности технической документации, инженерным презентациям и данным о продуктах, которые еще не вышли на рынок.

Также компания заявляет, что Тан использовал конфиденциальную информацию при поиске новых сотрудников и передавал OpenAI сведения о поставщиках Apple. Кроме того, по утверждению истца, другим работникам Apple якобы рекомендовали, как правильно увольняться, чтобы унести с собой ценные материалы.

В иске также упоминается компания io Products, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом. В прошлом году OpenAI приобрела его для развития собственного аппаратного направления. Сам Айв ответчиком по делу не является.

В OpenAI обвинения отвергли.

"Мы не заинтересованы в коммерческих тайнах других компаний. Мы и дальше сосредотачиваемся на создании инновационных технологий, расширяющих возможности людей во всем мире", - заявил представитель компании Дрю Пусатери.

По данным CNN, судебный спор может поставить под угрозу запуск нового ожидаемого позже этого года нового ШИ-устройства OpenAI, а также усложнить подготовку компании к выходу на биржу.

Конфликт стал очередным этапом обострения конкуренции Apple и OpenAI. Несмотря на партнерство, объявленное в 2024 г. для интеграции ChatGPT в продукты Apple, OpenAI активно переманивает инженеров производителя iPhone для развития собственного подразделения по разработке аппаратного обеспечения. По данным CNN, компания уже наняла по меньшей мере десять бывших сотрудников Apple.