Apple обвинила OpenAI в краже секретных разработок для ИИ-гаджета

Между Apple и OpenAI разразился громкий судебный конфликт. Производитель iPhone заявляет, что конкурент использовал его конфиденциальные разработки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Apple подала иск в Окружной суд Северной Калифорнии, обвинив OpenAI в незаконном присвоении коммерческих тайн и нарушении условий договора.
По версии Apple компания использовала конфиденциальные разработки для создания нового устройства на базе искусственного интеллекта, который еще не представили публике.
В центре дела оказались бывшие сотрудники Apple Чан Лю и Тан Тан, после перехода к OpenAI работавшие над аппаратным направлением компании. Apple утверждает, что перед увольнением они получили доступ к большому объему внутренних материалов, в частности технической документации, инженерным презентациям и данным о продуктах, которые еще не вышли на рынок.
Также компания заявляет, что Тан использовал конфиденциальную информацию при поиске новых сотрудников и передавал OpenAI сведения о поставщиках Apple. Кроме того, по утверждению истца, другим работникам Apple якобы рекомендовали, как правильно увольняться, чтобы унести с собой ценные материалы.
В иске также упоминается компания io Products, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом. В прошлом году OpenAI приобрела его для развития собственного аппаратного направления. Сам Айв ответчиком по делу не является.
В OpenAI обвинения отвергли.
"Мы не заинтересованы в коммерческих тайнах других компаний. Мы и дальше сосредотачиваемся на создании инновационных технологий, расширяющих возможности людей во всем мире", - заявил представитель компании Дрю Пусатери.
По данным CNN, судебный спор может поставить под угрозу запуск нового ожидаемого позже этого года нового ШИ-устройства OpenAI, а также усложнить подготовку компании к выходу на биржу.
Конфликт стал очередным этапом обострения конкуренции Apple и OpenAI. Несмотря на партнерство, объявленное в 2024 г. для интеграции ChatGPT в продукты Apple, OpenAI активно переманивает инженеров производителя iPhone для развития собственного подразделения по разработке аппаратного обеспечения. По данным CNN, компания уже наняла по меньшей мере десять бывших сотрудников Apple.
Напомним, в последние месяцы все больше утечек указывают на то, что Apple готовит свой первый складной iPhone. По данным инсайдеров, новинка может получить название iPhone Ultra и дебютировать уже осенью 2026 года.
Ожидается, что у смартфона будет 7,8-дюймовый гибкий дисплей, обновленный интерфейс iOS 27, сканер Touch ID вместо Face ID и рекордный для iPhone аккумулятор.