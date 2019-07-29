Apple випустить свою платіжну карту в серпні, - Bloomberg

Ілюстративне фото (apple.com)

Серед переваг Apple Card називають повна відсутність будь-яких комісій

Американська компанія Apple спільно з банком Goldman Sachs випустять платіжну карту в перші тижні серпня поточного року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляється, нова платіжна карта буде називатися Apple Card. Отримати її зможуть користувачі, які попередньо зареєструються в додатку Apple Wallet.

Серед переваг Apple Card називають повна відсутність будь-яких комісій. Також клієнти зможуть відстежувати власні покупки і перевіряти баланс на карті прямо з програми Apple. При оплаті покупок за допомогою Apple Pay користувачам буде нараховуватися кешбек в розмірі 2%, а якщо робити покупки в магазинах Apple, то розмір повернення складе 3%.

Зазначимо, інвестиції в проект Apple Card склали 200 млн доларів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія Apple планує відмовитись від програми iTunes, і замість неї запустити три нові програми для Mac - Music TV і Podcasts. Це повинно стати новою стратегією компанії щодо медіа-додатків на iPhone і iPad.

Крім того, 3 червня компанія Apple під час конференції для розробників WWDC анонсувала нову версію iOS 13, в якій з'явиться темний режим. У новій версії iOS покращена продуктивність. Зокрема, додатки запускаються в два рази швидше, а функція Face ID запускає заблокований екран на 30% швидше. Також Apple оновила власну клавіатуру, додавши в неї свайпи.