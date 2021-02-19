Apple випустить зйомну батарею для iPhone, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Повідомляється, що Apple розробляє цей продукт не менше року, його запуск планується протягом декількох місяців. Зйомну батарею можуть позиціонувати як аксесуар, наприклад, для iPhone 12, оскільки він підтримує MagSafe.

Батарея буде кріпитися до задньої частини смартфона, її прототипи мають білий гумовий корпус. Новий акумулятор забезпечуватиме тільки додатковий час роботи і не є повноцінним захисним чохлом.

Також повідомляється, що розробка аксесуара затягувалася, оскільки стикалася з проблемами з програмним забезпеченням, яке часто сигналізувало про перегрів батареї. У той же час джерела вважають, що через цю проблему Apple може взагалі відмовитися від випуску.