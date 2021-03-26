Apple може випустити більш міцний смарт-годинник, - Bloomberg

Повідомляється, що випуск Apple Watch з посиленим корпусом може готуватися на кінець 2021 року. Нинішні моделі як і раніше популярні серед бігунів, мандрівників і плавців. Однак компанія має намір скласти конкуренцію Casio Computer Co., яка домоглася високих продажів годинників саме за рахунок додаткового захисту.

Очікується, що така версія стане додатковою у модельному ряді, аналогічно до того, як Apple позиціонує більш дешевий варіант Apple Watch SE і спеціальні моделі в колаборації з Nike і Hermes International.

Новий продукт, який умовно називають Explorer Edition, буде з тією ж функціональністю, що і стандартні Apple Watch, але з підвищеною стійкістю до ударів і захистом як у Casio G-Shock.

Відзначимо, останні моделі Apple Watch вже мають водонепроникністюь до 50. На даний момент компанія відмовляється від коментарів.