RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Apple може випустити більш міцний смарт-годинник, - Bloomberg

Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple розглядає можливість випуску Apple Watch з більш міцним корпусом. Така модель буде позиціонуватися як смарт-годинник для спортсменів, туристів та любителів екстремального відпочинку.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Повідомляється, що випуск Apple Watch з посиленим корпусом може готуватися на кінець 2021 року. Нинішні моделі як і раніше популярні серед бігунів, мандрівників і плавців. Однак компанія має намір скласти конкуренцію Casio Computer Co., яка домоглася високих продажів годинників саме за рахунок додаткового захисту.

Очікується, що така версія стане додатковою у модельному ряді, аналогічно до того, як Apple позиціонує більш дешевий варіант Apple Watch SE і спеціальні моделі в колаборації з Nike і Hermes International.

Новий продукт, який умовно називають Explorer Edition, буде з тією ж функціональністю, що і стандартні Apple Watch, але з підвищеною стійкістю до ударів і захистом як у Casio G-Shock.

Відзначимо, останні моделі Apple Watch вже мають водонепроникністюь до 50. На даний момент компанія відмовляється від коментарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бразилія майже на 2 млн доларів оштрафувала Apple за продаж iPhone без зарядних пристроїв.

Також стало відомо, що у нових iPhone зменшать екранний виріз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Appleсмарт-часы
Читайте також
Новинки від Samsung і звуки Марса. Головне за тиждень зі світу технологій
Прогноз погоди