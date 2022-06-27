Коли Apple випустить гарнітуру змішаної реальності: відповідь інсайдера

Компанія Apple повинна була презентувати власну гарнітуру змішаної реальності вже у 2022 році. Однак через недопрацювання пристрою, презентацію перенесли на наступний рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 9to5mac.

За словами аналітика TF Securities Мінґ-Чі Куо, виявилося, що пристрій компанії перегрівався під час роботи. Також відзначались й програмні недоліки. Водночас після запуску виробництва, уся галузь повинна отримати потужний поштовх у розвитку, оскільки гарнітури змішаної реальності може серйозно підвищити попит на нові мультимедійні розваги та ігри. Як відзначив інсайдер, імовірно гарнітуру презентують вже в січні 2023 року.