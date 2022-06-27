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Коли Apple випустить гарнітуру змішаної реальності: відповідь інсайдера

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Понеділок 27 червня 2022 12:41
Коли Apple випустить гарнітуру змішаної реальності: відповідь інсайдера Фото: коли Apple випустить гарнітуру змішаної реальності (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple повинна була презентувати власну гарнітуру змішаної реальності вже у 2022 році. Однак через недопрацювання пристрою, презентацію перенесли на наступний рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 9to5mac.

За словами аналітика TF Securities Мінґ-Чі Куо, виявилося, що пристрій компанії перегрівався під час роботи. Також відзначались й програмні недоліки.

Водночас після запуску виробництва, уся галузь повинна отримати потужний поштовх у розвитку, оскільки гарнітури змішаної реальності може серйозно підвищити попит на нові мультимедійні розваги та ігри.

Як відзначив інсайдер, імовірно гарнітуру презентують вже в січні 2023 року.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про усі важливі подробиці з конференції розробників WWDC, під час якої Apple анонсувала багато новинок.

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