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Apple відновлює продаж старої моделі iPhone

Мова йде про моделі iPhone X, які раніше планувалося перестати продавати

Компания Apple возобновляет продажи старой модели iPhone X в виде восстановленных устройств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на itc.ua.

Известно, что устройства будут продаваться по сниженным ценам. Восстановленные iPhone X будут стоить от 769 долларов до 899 долларов - в зависимости от объема памяти. Смартфоны будут продаваться в двух цветах - Space Gray и Silver.

Ранее стоимость нового iPhone X в соединенных Штатах составляла от 999 до 1149 долларов. Отметим, iPhone X был снят из продажи для того, чтобы повысить продажи новых моделей iPhone Xs и iPhone Xr.

Компания Apple также предлагает покупателям официальных восстановленных iPhone полную комплектацию, стандартную гарантию на год и право купить расширенную гарантию Apple Care.

Напомним, как заявил ранее глава компании Тим Кук, американская компания Apple решила снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone.

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