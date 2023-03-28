Apple выпустила обновление iOS: добавила функцию для украинцев

В частности, в новой версии появился так называемый предиктивный ввод еще для нескольких языков, включая украинский.

Кроме того, появилась поддержка ввода текста с помощью свайпов. Теперь набирать текст можно, просто проводя пальцами по клавиатуре.

Чтобы установить обновление на вашем телефоне, перейдите в "Настройки" - "Общие" - "Обновление программного обеспечения".

Обновление iOS 16.4 можно установить на смартфоны начиная от iPhone 8 до более новых версий. Однако некоторые функции могут быть доступны не во всех регионах и не на всех устройствах Apple.

В целом iOS 16.4 имеет следующие изменения:

31 новый символ эмодзи: животные, жесты рук, разного цвета сердца;

Поддержку VoiceOver для карт в приложении "Погода";

Уведомления для веб-приложений, добавленных на главный экран

Настройка автоматического затемнения видео при обнаружении вспышек света;

Оптимизация обнаружения сбоев на iPhone 14 и 14 Pro;

Добавление запроса на покупку на родительском устройстве;

Исправлена проблема в работе определенных термостатов, работающих в паре с Apple Home;

Исправление дублирования фотографий и видео в iCloud Shared Photo Library.

Напомним, Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Plus в новом цвете.

Ранее мы также сообщали, что СМИ показали дизайн iPhone 15 Pro с обновленной кнопкой регулировки громкости.

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