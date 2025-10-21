Apple выпустила iOS 26.1 beta 4 для iPhone: что важное добавили и когда ждать финальный релиз

Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 26.1 для разработчиков и участников публичного тестирования. Это первое крупное обновление системы, финальный релиз которого ожидается в конце октября. Среди нововведений - обновленный дизайн, улучшенная защита данных и новые языки для Apple Intelligence.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Главным изменением iOS 26.1 beta 4 стала новая функция Liquid Glass. Теперь пользователи могут выбрать между прозрачным и тонированным стилем интерфейса - настройка влияет на прозрачность уведомлений, панелей вкладок и других визуальных элементов.
Переключатель доступен в меню Настройки, Экран и яркость, Liquid Glass на iPhone и iPad, а также на Mac через Настройки, Внешний вид, Liquid Glass.
Еще одно долгожданное изменение - возможность отключить свайп для открытия камеры на экране блокировки. Эта функция доступна в разделе Настройки, Камера, Свайп для открытия камеры.
Теперь пользователи смогут избежать случайных запусков камеры, особенно при использовании чехлов или свайпов в кармане.
Система Apple Intelligence теперь поддерживает китайский (традиционный), датский, нидерландский, норвежский, португальский, шведский, турецкий и вьетнамский языки.
Функция Live Translation в AirPods также получила расширение - добавлены китайский (упрощенный и традиционный), итальянский, японский и корейский языки.
Apple объявила о ребрендинге стримингового сервиса Apple TV+ - теперь он будет называться просто Apple TV и получит "новую яркую идентичность". В приложении появится новый фирменный значок.
В настройках также появится новый раздел "Локальный захват", где можно выбрать, где сохранять локальные файлы записи и включить только аудиозахват.
Кроме того, в iOS 26.1 улучшен интерфейс отключения будильников (Проведите для разблокировки), добавлены жесты для смены треков в приложении "Музыка", а также внесены десятки мелких улучшений.
