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Apple видалила з AppStore застосунок російського банку "Промсвязьбанк"

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple видалила застосунки російського банку "Промсвязьбанк" зі свого магазину. Також один із додатків було прибрано з Google Play Store.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК.

"Промсвязьбанк" мав три застосунки в App Store - мобільний банк, "ПСБ інвестиції" та "ПСБ бізнес".

"Компанія Apple видалила програми через введені санкції щодо банку", - заявив представник ПСБ.

Поки що застосунки, які вже були встановлені раніше - продовжують працювати.

Зокрема, з Google Play Store було видалено додаток мобільного банку.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Лейен анонсувала жорсткі санкції. Обмеження повинні підірвати економіку Російської Федерації.

Внаслідок повномасштабного вторгнення з боку Росії - Верховна рада 24 лютого ввела воєнний стан в Україні.

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