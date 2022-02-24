Apple видалила з AppStore застосунок російського банку "Промсвязьбанк"

Компанія Apple видалила застосунки російського банку "Промсвязьбанк" зі свого магазину. Також один із додатків було прибрано з Google Play Store.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання РБК.
"Промсвязьбанк" мав три застосунки в App Store - мобільний банк, "ПСБ інвестиції" та "ПСБ бізнес".
"Компанія Apple видалила програми через введені санкції щодо банку", - заявив представник ПСБ.
Поки що застосунки, які вже були встановлені раніше - продовжують працювати.
Зокрема, з Google Play Store було видалено додаток мобільного банку.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Лейен анонсувала жорсткі санкції. Обмеження повинні підірвати економіку Російської Федерації.
Внаслідок повномасштабного вторгнення з боку Росії - Верховна рада 24 лютого ввела воєнний стан в Україні.