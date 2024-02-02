RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Apple в этом году презентует собственный ИИ

Фото: генеральный директор Apple Тим Кук (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Американская компания Apple работает над программными функциями генеративного искусственного интеллекта, которые появятся у пользователей позже в этом году.

Об этом заявил генеральный директор Apple Тим Кук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

"Заглядывая в будущее, мы продолжим инвестировать в эти и другие технологии, которые будут определять будущее. В том числе в искусственный интеллект, которому мы уделяем огромное количество времени и усилий, и нам не терпится поделиться подробностями нашей работы в этом направлении позднее в этом году", - заявил он.

Аналитики пытались выпытать у Кука больше подробностей, но он не предложил ничего особенного.

"Наш образ действий, если хотите, всегда заключался в том, чтобы делать работу, а потом говорить о работе, и не выходить за рамки. И мы собираемся придерживаться этого и в этом случае. Но у нас есть несколько невероятно интересных вещей, о которых мы расскажем позже в этом году", - добавил гендиректор компании. 

Другие новости компании Apple

Apple планирует внедрить новаторскую технологию в свой будущий iPhone 16. Ожидается, что новый смартфон будет оснащен графеновой системой охлаждения, которая будет решать проблемы, связанные с перегревом.

Также недавно стало известно, что в следующих поколениях iPhone и Mac появится "антишпионский" дисплей.

Помимо этого американская компания Apple окончательно отказалась от планов возвращения сенсора Touch ID в своих смартфонах iPhone.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple