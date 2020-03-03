Apple погодилася виплатити 500 млн доларів штрафу за уповільнення iPhone

Apple погодилася заплатити компенсацію загалом до 500 млн доларів власникам старих iPhone, в яких телефони стали працювати повільніше після запуску нових версій iOS. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Позови проти компанії подали власники різних моделей iPhone 6, 6s, 7, а також SE. Вони стверджують, що їх смартфони після оновлення програмного забезпечення стали гірше працювати.

Компанія готова виплатити кожному позивачу близько 25 доларів компенсації, ця сума може збільшитися або зменшитися залежно від того, скільки пристроїв потраплять під врегулювання.

Сумарний обсяг виплат Apple складе не менше 310 мільйонів доларів, але не більше 500 мільйонів доларів.

Наголошується, що Apple не визнала зловживань, але погодилася виплатити компенсацію, щоб уникнути судових витрат по цій справі.

Нагадаємо, в кінці 2017 року корпорація Apple визнала, що навмисне знижувала швидкість роботи деяких моделей iPhone.

Зокрема, компанія визнала, що останні версії операційної системи iOS знижують швидкість роботи деяких моделей iPhone для того, щоб продовжити термін роботи акумулятора. Функція уповільнення роботи смартфонів застосовувалася в iPhone 6, iPhone 6S, iPhone SE. Крім того, з виходом iOS 11.2 технологія стала доступна і для iPhone 7.