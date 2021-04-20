Apple сьогодні проведе весняну презентацію: де і коли дивитися

Повідомляється, що презентація розпочнеться о 20:00 за київським часом. Подивитися її можна на YouTube.

Відзначимо, як вважає низка авторитетних інсайдерів, Apple сьогодні представить нові моделі iMac. Вони можуть вийти в п'яти кольорах. Крім того, за попередніми даними, екрани нових комп'ютерів iMac більші, ніж у попередніх моделях.

Також можуть показати нові iPad Pro з поліпшеними характеристиками, iPad mini 6 та розумні GPS-маячки AirTag, які чекали ще в минулому році.