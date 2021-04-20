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Apple сьогодні проведе весняну презентацію: де і коли дивитися

Автор: РБК-Україна

Американська компанія Apple сьогодні проведе весняну презентацію. Очікується, що будуть показані нові гаджети, у тому числі комп'ютери iMac.

Про те, що презентація відбудеться саме сьогодні, свідчить анонс на офіційному YouTube-каналі Apple.

Повідомляється, що презентація розпочнеться о 20:00 за київським часом. Подивитися її можна на YouTube.

Відзначимо, як вважає низка авторитетних інсайдерів, Apple сьогодні представить нові моделі iMac. Вони можуть вийти в п'яти кольорах. Крім того, за попередніми даними, екрани нових комп'ютерів iMac більші, ніж у попередніх моделях.

Також можуть показати нові iPad Pro з поліпшеними характеристиками, iPad mini 6 та розумні GPS-маячки AirTag, які чекали ще в минулому році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple відкладає вихід нових iPad і MacBook через дефіцит компонентів. Зокрема, при виробництві MacBook 2021 року компанія зіткнулася з нестачею друкованих плат, а у випадку з планшетами iPad - з дефіцитом дисплеїв.

Також нещодавно стало відомо, що Apple дозволила сервісним центрам в Україні офіційно лагодити свою техніку.

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