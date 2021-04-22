Apple розширює рекламний бізнес і вводить нові правила конфіденційності для iPhone

Зараз Apple продає пошукову рекламу для свого App Store, що дозволяє розробникам платити за кращий результат у видачі.

FT пише, що другий рекламний блок в App Store, ймовірно, сподобається рекламодавцям, оскільки зміни конфіденційності iPhone знизять ефективність таргетованої реклами. Компанія планує додати новий рекламний блок в розділі "рекомендовані" додатки на своїй сторінці, повідомляє видання.

Видання пише, що майбутнє оновлення iOS 14.5 не дозволить додаткам і рекламодавцям збирати дані про користувачів iPhone без їх явної згоди. Очікується, що більшість користувачів відмовляться від відстеження, що завдасть величезного удару по роботі індустрії мобільної реклами.