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Apple розширює рекламний бізнес і вводить нові правила конфіденційності для iPhone

Автор: Анастасія Рокитна

Компанія Apple планує розширити свій рекламний бізнес. На тлі заплановані зміни політики конфіденційності для iPhone.

Про це повідомляє Financial Times.

Зараз Apple продає пошукову рекламу для свого App Store, що дозволяє розробникам платити за кращий результат у видачі.

FT пише, що другий рекламний блок в App Store, ймовірно, сподобається рекламодавцям, оскільки зміни конфіденційності iPhone знизять ефективність таргетованої реклами. Компанія планує додати новий рекламний блок в розділі "рекомендовані" додатки на своїй сторінці, повідомляє видання.

Видання пише, що майбутнє оновлення iOS 14.5 не дозволить додаткам і рекламодавцям збирати дані про користувачів iPhone без їх явної згоди. Очікується, що більшість користувачів відмовляться від відстеження, що завдасть величезного удару по роботі індустрії мобільної реклами.

Нагадавши, американська компанія Apple має намір посилити захист від стеження в додатках на операційній системі iOS.

Також стало відомо, що Apple запустила українську версію сайту.

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