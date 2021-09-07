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Apple проведе три осінніх презентації: які новинки представлять

Автор: Тіберій Юрик

Восени компанія Apple проведе три заходи, на яких покаже свої новинки. Наступного тижня компанія, можливо, проведе прес-конференцію, на якій представить лінійку iPhone 13.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на mydrivers.

Видання повідомляє, що на найближчій презентації, яка нібито відбудеться 14 вересня, Apple також представить навушники AirPods третього покоління і смарт-годинник Apple Watch Series 7.

На другій конференції, яка відбудеться в жовтні, Apple покаже серію нових продуктів в лінійці iPad, включаючи iPad 9 початкового рівня, iPad mini 6 і стилус Apple Pencil 3. Варто відзначити, що iPad mini 6 на цей раз стане ключовим продуктом презентації.

У листопаді компанія покаже світу нове покоління MacBook Pro, яке буде доступне з екранами діагоналлю 14 і 16 дюймів. Також буде представлений новий Mac mini. Всі ці комп'ютери будуть побудовані на базі однокристальної системи Apple M1X власної розробки.

Нагадаємо, що Apple відклала введення функції для перевірки iPhone на наявність зображень жорстокого поводження з дітьми.

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