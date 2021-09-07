Apple проведе три осінніх презентації: які новинки представлять

Восени компанія Apple проведе три заходи, на яких покаже свої новинки. Наступного тижня компанія, можливо, проведе прес-конференцію, на якій представить лінійку iPhone 13.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на mydrivers .

Видання повідомляє, що на найближчій презентації, яка нібито відбудеться 14 вересня, Apple також представить навушники AirPods третього покоління і смарт-годинник Apple Watch Series 7.

На другій конференції, яка відбудеться в жовтні, Apple покаже серію нових продуктів в лінійці iPad, включаючи iPad 9 початкового рівня, iPad mini 6 і стилус Apple Pencil 3. Варто відзначити, що iPad mini 6 на цей раз стане ключовим продуктом презентації.

У листопаді компанія покаже світу нове покоління MacBook Pro, яке буде доступне з екранами діагоналлю 14 і 16 дюймів. Також буде представлений новий Mac mini. Всі ці комп'ютери будуть побудовані на базі однокристальної системи Apple M1X власної розробки.