Apple представила нові iPad mini і iPad Air

Модель iPad mini з 64 Гб пам'яті обійдеться покупцям в 399 доларів

Компанія Apple представила у своїй штаб-квартирі в Купертіно (штат Каліфорнія) нові Air iPad і iPad mini, які підтримують стилус Apple Pencil першого покоління. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу компанії.

Планшет iPad Air буде випускатися в оновленому дизайні - ультратонкому корпусі з 10,5-дюймовим дисплеєм і чіпом Apple A12 Bionic, який забезпечить підвищення продуктивності гаджета на 70% і в два рази збільшить його графічні можливості. Також покращений дисплей Retina з технологією True Tone (змінює температуру екрану залежно від зовнішньої освітленості), яким буде оснащений новий iPad Air, буде збільшено майже на 20%, розповіли в Apple.

iPad mini збереже 7,9-дюймовий екран, але буде оснащений системою A12 (в неї входить 64-бітний 6-ядерний ARM-мікропроцесор). Також планшет буде обладнаний дисплеєм Retina з True Tone.

"Завдяки підтримці Apple Pencil першого покоління новий iPad mini - це ідеальний ноутбук, який можна взяти з собою, щоб робити начерки і записувати думки на ходу", - відзначили в компанії.

iPad Air виробник запропонує в двох варіантах - з пам'яттю об'ємом 64 Гб та 256 Гб. Модель iPad mini з 64 Гб пам'яті обійдеться покупцям в 399 доларів. У конфігурації Wi-Fi + Cellular (підтримує крім стандартної мережі Wi-Fi 3G та 4G) - 529 доларів. Вартість нових iPad Air стартує з 499 доларів, ціна моделі Wi-Fi + Cellular буде дорівнювати 629 доларів.

Замовити нові гаджети покупці з Австралії, Канади, Фінляндії, Люксембургу, Нової Зеландії, ОАЕ, Великобританії, США та країн ЄС вже можуть на офіційному сайті Apple і в додатку Apple Store. В інших країнах нові гаджети будуть доступні для замовлення починаючи з наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Apple відновлює продажу старої моделі iPhone X у вигляді відновлених пристроїв. Також американська компанія Apple вирішила знизити ціни на деякі флагманські моделі iPhone.