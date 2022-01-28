Apple планує перетворити свої iPhone у термінали: як це працюватиме

Американська компанія Apple планує обладнати власні мобільні пристрої функцією, яка дозволить приймати платежі через iPhone. Це дозволить різним підприємствам й закладам уникнути використання терміналів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.
У 2020 році Apple придбала стартап безконтактних платежів Mobeewave. Саме завдяки його програмному забезпеченню компанія зможе обладнати iPhone функцією платіжного термінала вже найближчими місяцями.
Mobeewave перед цим працював з компанією Samsung. Їх система отримала назву "Samsung POS" й вперше була застосована саме в Канаді у 2019 році. Завдяки цій функції пристрої отримали можливість приймати платежі безпосередньо з банківських карток за допомогою технології NFC, а також сервісів Apple Pay та Google Pay.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple розробила нову версію iOS 15.4 з можливістю розблокувати телефон в масці по Face ID.
Також вже цієї весни компанія може презентувати iPhone SE третього покоління з підтримкою 5G підключення.